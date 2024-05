Potenza, elezioni comunali: “attenzione particolare al Trasporto Pubblico Urbano, alla raccolta rifiuti, alla viabilità, alle contrade e al centro”

“Il nostro capoluogo di Regione si appresta alle elezioni amministrative, ed è necessario prefissare i punti strategici per trasportare la nostra amata città ad un livello minimo dei servizi”

E’ quanto dichiara il Candidato Consiglieri della ‘’Lista Potenza Civica per Fanelli’’ Salvatore Pace, che prosegue:

“I punti principali dove ritengo si debba dare un’attenzione particolare sono il Trasporto Pubblico Urbano, la raccolta rifiuti, la viabilità, le contrade e il centro.

Il Trasporto Urbano della Città, dal 2016 è ridotto allo stremo a causa del taglio drastico dovuto al dissesto finanziario votato nel 2015.

Potenza essendo morfologicamente formata da un nucleo centrale (città) e tanti mini nuclei (contrade) ha bisogno di un trasporto intermodale, con tre Hub di interscambio tra urbano,extraurbano, metropolitana di superficie, utilizzando come fulcro del trasporto le nostre meravigliose scale mobili, le quali devono avere una forbice oraria ampia, i bus dovranno avere collegamenti a frequenza di 10 minuti, e tutto questo si può ottenere ricalibrando i fondi regionali per il trasporto di chi alla L.R. Regionale 513, che discrimina la nostra città nonostante siamo una città di servizi per tutti i 100 comuni della Provincia.

La prima azione da mettere in campo per la raccolta rifiuti della Città è il rinnovo del contratto di servizio per la Municipalizzata, un confettato che preveda, una nuova ordinanza Sindacale per la raccolta, raccolta porta a porta nelle contrade, Raccolta di prossimità nella città, Mappatura dell’organico aziendale, crescita piramidale dei lavoratori sulla base delle competenze e dei risultati, Messa a gara di alcuni servizi di raccolta o assunzione di personale addetto alla raccolta, non negli uffici, Formazione e messa in strada di ispettori ambientali, Assunzione di operatori addetti allo spazzamento nelle vie cittadine, Pulizia condotte e tombini, Mappatura dei mezzi di proprietà, stato d’uso e di esercizio, valutazione costante dei risultati degli Amministratori Unici.

La nostra città negli ultimi 5 anni ha visto il ripristino di numerosissime strade, non da ultimo i 49 km di bitume posato in opera in queste ore.

Ora serve un controllo continuo dei cantieri in città, non è possibile che le ditte non ripristinino in regola d’arte le nostre strade dopo aver effettuato un intervento, cosi trasformando in mulattiere strade appena asfaltate.

Va ridisegnata completamente la mobilità cittadina, dando un senso logico alle strade, utilizzando bene la nostra tangenziale e lo snodo di Gallitello.

Centro storico con valorizzazione e allungamento orario d’esercizio degli impianti già esistenti.

Riportare i potentini allo “struscio” attirandoli con politiche di welfare (Buoni sconti, premi) e con sgravio contributivo sulle imposte comunali.

Rafforzare l’assessorato al centro che con sinergie continue con commercianti e associazioni di residenti decida la creazione di eventi artistici (concerti etc) e culturali (stagione del nuovo teatro stabile etc).

Infine ma non per importanza serve avere un dialogo costante con i cittadini residenti nelle nostre contrade, magari creando nuovamente un referente tra gli Amministratori, che abbia il compito di raccogliere le problematiche e portarle nelle commissioni, e nei consigli Comunali.

Credo che una figura come l’Avvocato Francesco Fanelli, in continuità con quanto fatto dal Sindaco Mario Garente, unitamente a noi tutti, possa davvero portare Potenza ad una qualità di vita e servizi invidiabile in Europa”.