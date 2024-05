Un’auto con a bordo tre ragazzi è finita fuori strada sulla ss. 95 variante “Tito-Brienza”.

L’incidente, in cui non sono stati coinvolti altri veicoli, come fa sapere rainews è accaduto alla rotatoria nei pressi della nuova galleria, prima di fare ingresso nel centro abitato di Brienza.

Dopo l’arrivo del personale del 118, le tre persone, rimaste ferite, sono state trasportate in codice rosso all’ospedale San Carlo di Potenza.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Viggiano.