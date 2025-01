Potenza, emergenza abitativa Bucaletto: ecco la proposta di legge e cosa prevede

Si è tenuta questa mattina la seduta della Terza commissione consiliare permanente presieduta da Leone (FdI).

Al centro dei lavori, la Proposta di legge n. 44/2024 ‘Modifica della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 — Emergenza abitativa del quartiere Bucaletto a Potenza” di iniziativa del Consigliere Piero Lacorazza.

Lacorazza ha illustrato la Pdl agli altri Commissari:

“Con lo strumento legislativo, modificando e integrando la L.R. n.24/2007, si mira a:

migliorare l’efficienza e l’equità nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica (ERP) in Basilicata consentendo ai Comuni (incluso Potenza) di riservare fino al 20% degli alloggi ERP annualmente assegnati;

per risolvere situazioni abitative che rappresentano un’aberrazione del diritto di cittadinanza;

permettere alla Regione su proposta dei Comuni, in collaborazione con Ater, di promuovere programmi speciali per Mobilità e/o assegnazione di alloggi realizzati con fondi PNRR, PNC e PINQUA;

garantire la sistemazione di nuclei familiari in situazioni di grave necessità abitativa o esigenze locali;

introdurre soluzioni di sistemazioni provvisorie per un massimo di tre anni, derogando ai requisiti di accesso all’ERP per rispettare i tempi dei programmi di rigenerazione urbana.

È anche necessario garantire il rinnovo dei contributi economici per l’autonoma sistemazione abitativa, assicurando un contributo a rimborso per le spese di locazione in favore degli abitati di Bucaletto che, in autonomia e in piena libertà, scelgono di abbandonare il prefabbricato, in favore di una abitazione, essendo ormai superato quanto previsto dalla DGR 1048/2017.

Inoltre, si intende estendere la disciplina dei canoni di locazione parametrati al reddito agli assegnatari di prefabbricati, in particolare nel quartiere Bucaletto.

Il canone sarà calcolato in base all’ISEE, con un tetto massimo di €1,20/m² al mese, adeguabile secondo l’indice ISTAT, considerando la natura e le condizioni degli alloggi”.

Nella relazione accompagnatoria alla Pdl si legge:

“Queste modifiche puntano a garantire maggiore flessibilità nella gestione degli alloggi ERP, a migliorare le condizioni abitative e a rispettare le tempistiche dei programmi di rigenerazione finanziati”.

Su proposta del consigliere Fanelli, che valuta positivamente la Pdl, e dello stesso Lacorazza, il presidente Leone disporrà l’audizione degli organi competenti del Comune di Potenza, dell’Ater di Potenza e del Dipartimento infrastrutture della Regione Basilicata per avere un quadro chiaro della situazione, con un censimento delle abitazioni e delle famiglie interessate.

Leone ha inviato Lacorazza a raccordarsi con la maggioranza in quanto la soluzione di tali problematiche rappresenta un fatto di civiltà che interessa trasversalmente tutto il Consiglio regionale.

Sono intervenuti al dibattito, oltre al presidente Leone, i consiglieri Lacorazza, Fanelli, Bochicchio, Fazzari e Verri.

Hanno partecipato ai lavori, oltre al Presidente Leone (FdI), i consiglieri Fanelli (Lega), Lacorazza (Pd), Bochicchio (Avs-Psi-LBp), Aliandro (FI), Marrese (Bd), Morea (Azione) Fazzari (FdI) e Verri (M5s).