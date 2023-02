Potenza, energie rinnovabili per ridurre anche i costi in bolletta: ecco i dettagli dell’iniziativa

Sabato 18 febbraio 2023 dalle 11:00 alle 13:00 in piazza Mario Pagano a Potenza si svolgerà l’evento informativo le “COMUNITA’ ENERGETICHE E RISPARMIO IN BOLLETTA”, in particolare verranno illustrate ai cittadini di Potenza le potenzialità delle Comunità Energetiche e i benefici in termini di risparmio economico sul costo dell’energia.

Per l’occasione su un aspetto così significativo della transizione ecologica i Gruppi Consiliari del “M5S” e del movimento politico la “Potenza dei Cittadini” del Comune di Potenza saranno insieme in piazza per sensibilizzare i cittadini e l’amministrazione ad intraprendere azioni virtuose su tale tema.

Ecco quanto spiegano in merito i Consiglieri Comunali Marco Falconeri (MOVIMENTO 5 STELLE) e Rocco Pergola (LA POTENZA DEI CITTADINI):

“Ma di cosa si tratta?

Le Comunità Energetiche sono comunità di persone che condividono energia rinnovabile e pulita, in uno scambio tra pari.

Chi possiede un impianto fotovoltaico connesso in rete (prosumer) può condividere con altri ed allo stesso tempo consumerà la sua energia in eccesso.

Il Comune e gli enti locali possono avviare progetti finalizzati a concedere spazi pubblici di loro proprietà per la produzione e condivisione di energia autoprodotta.

La città di Potenza merita di essere valorizzata sotto questo aspetto e i cittadini hanno il diritto di poter attuare le direttive della Commissione Europea che impongono di agevolare i gruppi di cittadini che si organizzano per forme di autoconsumo dell’elettricità.

Le comunità energetiche rappresentano un modello innovativo di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia con l’obiettivo di agevolare la produzione e lo scambio di energie generate principalmente da fonti rinnovabili (fotovoltaico, energia idroelettrica, biogas e solare), nonché per garantire la riduzione dei consumi energetici.

La cittadinanza è invitata a partecipare”.

Di seguito la locandina con i dettagli.

