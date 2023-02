A Potenza il giovanissimo pianista prodigio turco Hakan Başar! Ecco i dettagli

“Una grande occasione per gli amanti della musica e un grande onore avere nella nostra città Hakan Başar, per questo ringraziamo il Jazz Club Potenza e quanti hanno contribuito alla realizzazione del terzo appuntamento della rassegna jazz”, in programma domenica 19 febbraio alle ore 20,30 nella sede di via Torraca, 65″.

A scriverlo in una nota l’assessore alla Cultura del Comune di Potenza Stefania D’Ottavio, che sarà presente alla serata e consegnerà un omaggio al pianista e compositore turco Başar:

“per attestargli la vicinanza della nostra comunità e manifestarli la nostra solidarietà, quella di una comunità che purtroppo conosce bene il dramma del terremoto.

La Protezione civile comunale, La Caritas e altre realtà cittadine di volontariato stanno lavorando per raccogliere beni da inviare alle popolazioni colpite dal sisma”.

Il talento di Basar completa il ‘trio’ in tournee in Italia dal 14 al 19 febbraio, affiancato da Paolo Benedettini al contrabasso e Ruben Bellavia alla batteria.

Hakan Başar è nato nel 2004, ha iniziato i suoi studi all’età di 8 anni sulla scia di grandissimi della musica, da Petrucciani a Evans, da Monk a Corea.

Primo concerto a 10 anni, quello al 5° Pera Music Festival, a 12 anni al sua partecipazione all’Istanbul Jazz Festival e nel 2019 al London Jazz Festival.

Attestati di stima di prestigio da artisti e giornalisti internazionali ne confermano il valore.

