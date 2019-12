Potenza, furgone ribaltato sulla Basentana! Una persona coinvolta, Vigili del Fuoco sul posto: ecco gli aggiornamenti

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza, impegna in un incidente stradale in galleria sulla SS 407 al Km 22, tra l’uscita di Campomaggiore ed Albano di Lucania, direzione Potenza.

Il tutto è accaduto intorno alle 08:20 di questa mattina: un furgone si è ribaltato all’interno della galleria per cause non ancora accertate, il conducente è uscito da solo dal veicolo ribaltato.

Tra gli automezzi intervenuti: una autopompa della sede centrale di Potenza, una autopompa dei Vigili del fuoco del distaccamento di Ferrandina, un’autogrù VV.F. del Comando di Potenza per la rimozione del veicolo.

I Vigili del fuoco, nell’immediato, hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo ed alla chiusura temporanea della strada, successivamente si procederà a liberare la galleria per ripristinare la circolazione stradale.

Sul posto Polizia Stradale, Carabinieri 118 e personale Anas.

L’intervento è ancora in corso, seguiranno aggiornamenti.

Di seguito una foto che mostra il mezzo coinvolto nell’incidente.