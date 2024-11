Potenza, Giornata per l’eliminazione della violenza: il Report dell’Associazione Telefono Donna

In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne che cade il 25 Novembre, Lunedì 26 Novembre ore 10:30 presso la sede dell’Associazione Telefono Donna in Via dei Ligustri 32 a Potenza sarà tenuto il Report Annuale dell’Associazione Telefono Donna.

Nella Conferenza Stampa sarà presentato il Report dei dati, relativi al 2024, dell’attività dell’Associazione Telefono Donna, Centro Antiviolenza “Telefono Donna”, Casa Rifugio “Casa delle Donne Ester Scardaccione” e dello Sportello Donna “Mariangela Latorre” di Venosa.

Sarà presente:

il Sindaco del Comune di Potenza Vincenzo Telesca,

la vicesindaco Federica D’Andrea

l’assessora Angela Lavalle,

l’assessora Anna Grieco,

l’assessora Loredana Costanza,

l’assessore Giuseppe Romaniello del Comune di Potenza,