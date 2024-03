Potenza, giovane tenta di truffare un’anziana donna: lei aveva già preparato i gioielli. Ecco come è andata

“Con l’accusa di tentata estorsione ai danni di un’anziana, a Potenza, la Polizia ha arrestato un giovane di 20 anni che stava per portare a termine l’ormai nota ‘truffa del figlio arrestato dopo aver causato un incidente’“.

Come fa sapere ansa: “Il 20enne – con precedenti penali – è stato fermato durante un controllo effettuato dagli agenti in via Mazzini, nei pressi dell’abitazione della donna, a poche centinaia di metri dal centro storico del capoluogo lucano.

Dopo la denuncia effettuata dalla donna – che aveva già preparato un pacchetto con tutti i suoi gioielli da consegnare al giovane per ‘liberare’ il figlio – anche grazie all’aiuto di alcuni residenti della zona, il 20enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Potenza“.