Potenza: i Carabinieri Celebrano la “Virgo Fidelis”, loro Patrona. Le foto

Alle ore 10:30 di oggi 28 novembre, nel Duomo di Potenza, la Cattedrale di San Gerardo la Porta, è stata celebrata una Santa Messa in occasione delle concomitanti ricorrenze della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, dell’82° Anniversario della Battaglia di Culqualber e della Giornata dell’Orfano.

La cerimonia è stata officiata dall’Arcivescovo Ordinario Militare Santo Marcianò e dal Cappellano Militare del Comando Legione Carabinieri “Basilicata” don Giovanni Caggianese.

Oltre a celebrare la Madonna Protettrice dei Carabinieri, i Carabinieri della Legione “Basilicata” hanno commemorato l’82° Anniversario dell’eroica difesa del caposaldo di Culqualber da parte del I° Battaglione Carabinieri e Zaptiè Mobilitato, che il 21 novembre 1941 si sacrificò in una delle ultime cruente battaglie in terra d’Africa, episodio d’eroismo per il quale alla Bandiera dell’Arma venne conferita la seconda Medaglia d’Oro al Valor Militare.

In questo giorno un pensiero particolare viene altresì rivolto ai figli dei militari caduti nell’adempimento del loro dovere.

Alla cerimonia hanno preso parte, le Autorità del capoluogo, il Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata”, Generale di Brigata Giancarlo Scafuri, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” Colonnello Maria Gabriella Martino, i Comandanti Provinciali di Potenza e Matera, una rappresentanza dei Carabinieri delle due province e delle componenti di specialità nonché una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, dell’Associazione Nazionale Forestali, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, i familiari delle Vittime del dovere, le vedove e gli orfani dell’O.N.A.O.M.A.C.

Queste alcune foto.