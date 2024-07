Potenza: i cittadini non pagheranno la tassa sui rifiuti in questo comune della provincia! L’annuncio

“Sono felice di annunciare alla mia comunità che, anche per quest’anno, è CONFERMATO L’AZZERAMENTO TARI“.

Così il Sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, che spiega:

“Come anticipato quindi, i vietresi non pagheranno la tassa sui rifiuti relativa all’annualità 2023.

Il Comune di Vietri di Potenza ha aggiudicato definitivamente la vendita dei materiali inerti depositati presso la Cava Comunale Pedali.

Dalla vendita dei materiali, a seguito del contratto già stipulato nelle scorse settimane, il Comune di Vietri di Potenza incasserà ben 758.000 euro (76.000 euro già acquisiti alla firma del contratto).

Grazie a questa virtuosa azione amministrativa, i residenti del Comune di Vietri di Potenza beneficeranno nuovamente della TOTALE ESENZIONE TARI (escluso 5% per TEFA, tributo per il quale il Comune non ha competenza).

Ritengo sia fondamentale che i vietresi comprendano che si tratta di risorse economiche che derivano dallo sfruttamento di un BENE PUBBLICO e come tale ABBIAMO DECISO DI METTERLE IMMEDIATAMENTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI.

Oggi potrei dire tante, tantissime cose, ma preferisco lasciare che siano i fatti a tracciare la storia.

Dico solo che non è stato semplice…

Fin quando indosserò la fascia tricolore in rappresentanza del mio comune mi batterò affinché i beni pubblici producano benefici per TUTTI i cittadini e non solo per POCHI centri di interesse; il tutto nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali e in un’ottica di recupero naturalistico dei siti in questione.

In un momento storico complicatissimo, nel nostro piccolo, continuiamo a sostenere, in maniera concreta, le nostre famiglie e le nostre aziende“.