Potenza: i ladri colpiscono ancora! Queste le zone prese di mira

Implacabili i ladri a Potenza.

Dopo aver colpito in via San Remo, nei pressi di Parco Aurora, nel centro storico nei pressi della Trinità e a Piazza Zara, giungono ancora altre denunce di luoghi presi di mira sempre in città.

Si tratta ora di Dragonara/contrada Giarrossa/contrada Frascheto dove nuovamente i ladri sembrano aver agito in modo indisturbato.

Un cittadino segnala:

“ATTENZIONE.

Sono 48 ore che nelle zone Dragonara/contrada Giarrossa/contrada Frascheto si registrano furti e scassinamenti di gravi entità alle abitazioni.

Chi scrive è stato oggetto di uno di questi.

Oltre a sollecitare tutti alla massima attenzione, vi prego di segnalare alle forze dell’ordine ogni movimento sospetto presso le proprie abitazioni.

Il ‘gruppetto’ in questione pare si aggiri su una Jeep e sia formato da 3/4 persone.

Si muovono lungo i terreni (fatto testimoniato dalle numerose impronte rinvenute dentro casa) dopo aver stazionato il veicolo in posizioni poco visibili, e tutti i furti avvengono tra le 17.30 e le 19.00, ma l’auto in questione era stata già avvistata attorno alle 13 nella zona dove sono avvenuti i furti alle abitazioni.

Vi prego di segnalare ogni anomalia, per il bene e la tranquillità di tutti”.

Raccomandiamo, quindi, la massima prudenza.

Non ci stancheremo mai di denunciare quanto accade a Potenza e provincia per tenere sempre alta l'attenzione sul tema.

