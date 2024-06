Potenza: il Comando Provinciale Carabinieri apre le porte della Caserma agli alunni della “Busciolano”. I dettagli

Lo scorso Sabato 1° Giugno, il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza ha aperto le porte della Caserma “Orazio Petruccelli” agli alunni dell’Istituto Comprensivo “A. Busciolano” di Potenza per lo svolgimento di un concerto in acustico, aperto al pubblico, a conclusione del progetto “Archi della Busciolano – Junior Strings 2024” ideato e coordinato dal Prof. Massimo Rosa, docente in quella scuola.

Momento di incontro fortemente voluto e promosso dal Dirigente Scolastico Prof. Rocco Telesca ed accolto con entusiasmo dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Luca D’Amore.

L’ensemble di 26 alunni dell’Istituto Scolastico è stato ospitato, con i propri familiari ed il corpo docente, nella suggestiva cornice del Chiostro custodito all’interno del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, già Monastero San Luca.

Edificio che simbolizza il perfetto connubio tra storia e arte così come ricordato dal Prof.ssa Vincenza Molinari nella sua introduzione storica.

Alunni, famiglie e corpo docente, sono stati accolti dal Comandante della Stazione Carabinieri di Potenza, Luogotenente C.S. Fabio Turco il quale, nell’ambito del progetto finalizzato alla diffusione della cultura della legalità, ha tenuto una breve introduzione sull’argomento rispondendo a domande e curiosità dei giovani discenti.

A seguire, dopo i ringraziamenti e la presentazione dell’evento vero e proprio da parte del Prof. Massimo Rosa, il Chiostro è stato avvolto dal silenzio per permettere l’inizio del concerto.

Scenografia così significativa che si è rilevata un’ambientazione ideale per i violini, violoncelli e contrabasso dei giovani musicisti che, con la loro esibizione, le hanno ampiamente reso lustro.

Unanime il plauso dei presenti e degli altri spettatori intanto accorsi per un evento che, oltre a simboleggiare il solido legame tra Carabinieri e Scuola, testimonia l’unità di intenti tra queste due Istituzioni nella formazione e nella tutela dei giovani nel loro divenire gli Uomini e le Donne del domani.