Basilicata, elezioni comunali: eletti già 5 sindaci! I dettagli

Già 5 i sindaci eletti in Basilicata.

Festa in anticipo a queste elezioni amministrative dove nei 5 comuni con una sola lista in corsa (Anzi, Banzi, Barile, Guardia Perticara e Gorgoglione) è stato superato il quorum del 40% dei votanti, necessario per la validità dell’elezione del sindaco.

Nuovo mandato quindi per i sindaci uscenti.

Si tratta di:

Pasquale Caffio, Sindaco di Banzi;

Antonio Murano, Sindaco di Barile;

Filomena Graziadei, Sindaca di Anzi;

Pasquale Montano, Sindaco di Guardia Perticara;

Carmine Nigro, Sindaco di Gorgoglione.

In attesa della proclamazione degli altri candidati, l’augurio di buon lavoro.