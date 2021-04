Potenza, il Commissario Figliuolo al punto vaccinale: “Basilicata sopra la media”. Ecco i dettagli

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che nel pomeriggio ha ricevuto il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Figliuolo, ed il il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, accompagnandoli per una visita negli hub vaccinali di Potenza e Matera:

“Desidero ringraziare il generale Figliuolo e il dottor Curcio che oggi sono venuti in Basilicata, una terra molto vicina al commissario perché è lucano e questo ci onora.

È uno stimolo in più per la nostra regione a far bene, ed io mi sento di ringraziare soprattutto la disponibilità di tutte le forze che sono in campo: i medici, i paramedici, la protezione civile, i tanti volontari che si stanno cimentando in questa attività.

Cercheremo di fare anche più vaccini, ci stiamo organizzando, stiamo organizzando altri punti vaccinali, stanno arrivando i vaccini grazie all’opera che il commissario sta portando avanti, il che ci sprona a fare ancora meglio e daremo delle risposte soprattutto con la vaccinazione delle persone più fragili e che hanno più bisogno.

Per gli over 80 abbiamo toccato il picco di oltre l’80 per cento, stiamo procedendo bene anche per gli over 70 e ce la metteremo tutta perché la nostra regione possa essere fra le prime ad uscire fuori da questa pandemia”.

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, generale Francesco Figliuolo, ha detto:

“Con il dottor Curcio, capo della Protezione civile, stiamo facendo un giro di verifica del buon andamento della campagna vaccinale e degli aspetti organizzativi.

Ieri la Basilicata ha fatto un ottimo stress test, che è stato un successo perché ha raggiunto l’obiettivo che si era prefissato arrivando a 3.700 vaccinazioni fatte.

Sulla vaccinazione agli over 80 la Basilicata sta andando molto bene ed è in pieno obiettivo perché è sopra l’80 per cento, di questo sono contento, dobbiamo continuare con un ritmo un po’ più spedito sui fragili e devo dire che anche sugli over 70 la Basilicata è sopra la media in questo momento.

Sono contento anche di vedere che c’è un’attività di tracciamento ben fatta”.

Quanto all’andamento generale della campagna vaccinale, Figliuolo ha detto che:

“le stime mi danno oltre 15 milioni di dosi, la campagna procede in maniera regolare, i target sono quelli fissati.

Bisogna andare avanti in maniera costante e continua, in modo tale da incrociare sempre le capacità vaccinali con il numero di dosi in arrivo.

A parte le dosi che sono in arrivo o già arrivate, 1 milione e mezzo di Pfizer e le prime 180 mila di Johnson e Johnson, dal 27 al 29 arriveranno a livello nazionale oltre 2 milioni e mezzo di dosi, e poi dal 30 aprile al 4 maggio arriveranno ulteriori 2 milioni e mezzo, quasi 2 milioni e 600 mila dosi”.

Per il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio:

“Il messaggio è questo: fiducia, caparbietà, costanza.

Siamo una squadra unita, vogliamo che questo messaggio sia chiaro, lo Stato c’è, a fianco alle Regioni, alle strutture sanitarie sul territorio, alle strutture di protezione civile ed io approfitterò anche di questo incontro per fare un ragionamento con il presidente per vedere come e quanto il sistema di protezione civile è coinvolto e come possiamo coinvolgerlo di più se ritenuto utile”.

Per l’assessore regionale alla Salute Rocco Leone:

“oggi presentiamo una bella Basilicata al generale Figliuolo: stiamo andando bene, facciamo una media di circa 4 mila vaccini al giorno, il nostro obiettivo è quello di arrivare a 5 mila e oltre”.

Rispondendo alle domande dei giornalisti Leone ha detto:

“La terapia con gli anticorpi monoclonali è partita in provincia di Potenza e sta partendo in questi giorni anche in provincia di Matera, con un lieve ritardo perché c’è stato il cambio della gestione.

Il portale delle Poste fra le varie piattaforme italiane è quella che funziona meglio, chi ha scelto di fare altro poi si è ripiegato sulla piattaforma delle Poste, se c’è qualche criticità che viene fuori, man mano la stiamo sistemando”.

