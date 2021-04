Potenza: nuovo servizio di raccolta differenziata per questo Comune della provincia! Ecco tutte le novità

A Satriano di Lucania (PZ), da lunedì 26 Aprile, parte il nuovo servizio di raccolta differenziata, affidato all’azienda Teknoservice che ha vinto la gara d’appalto.

Importanti le novità rispetto ai costi di gestione e al miglioramento dei servizi.

Rocco Perrone, assessore alla sostenibilità ambientale, ha spiegato:

“Il lavoro per la nuova differenziata è iniziato circa due anni fa e finalmente, dopo mesi di analisi e programmazione, possiamo introdurre le prime importanti modifiche a cui siamo arrivati anche grazie all’attenzione che giunta, consiglieri e uffici comunali hanno posto nel raccogliere le segnalazioni dei cittadini.

Il primo anno ci servirà per aggregare dati e testare nuove soluzioni con l’obiettivo di poter passare in futuro ad una tariffazione puntuale, basata sul principio del ‘chi più inquina, più paga‘”.

Tra le migliorie del servizio:

l’implementazione della raccolta di pannolini e pannoloni che passa da uno a sei giorni a settimana;

l’estensione dell’orario dell’isola ecologica, sempre aperta di mattina, tranne la domenica, e tre giorni il pomeriggio, compreso il sabato;

la distribuzione gratuita ai cittadini dei sacchetti, per i prossimi tre anni, nonché di un nuovo contenitore e di ben 100 compostiere da distribuire ad altrettante utenze del centro abitato, con l’obiettivo di portare la percentuale del compostaggio domestico dall’attuale 30% al 50% nell’immediato futuro.

Importanti miglioramenti anche sul fronte pulizia e monitoraggio con l’introduzione dello spazzamento automatizzato delle strade due volte a settimana e l’installazione di 3 fototrappole per il controllo di punti sensibili, in aggiunta alle telecamere da installare prossimamente grazie a un precedente finanziamento.

Altra grande novità è l’installazione di una pesa veicoli grazie alla quale, come ha spiegato l’assessore Perrone:

“Per la prima volta potremo fare un controllo incrociato tra i dati comunicati dai vari fornitori e quelli interni presi direttamente dall’amministrazione comunale.

I veicoli saranno infatti pesati quotidianamente prima di iniziare la raccolta e prima di lasciare Satriano di Lucania e in seguito i dati saranno confrontati con quelli comunicati dall’azienda e dai siti di smaltimento.

Quando si parla di sviluppo sostenibile spesso ci si dimentica di aspetti non direttamente legati all’ambiente.

Per questo il nostro impegno si è concentrato anche sul migliorare la condizione dei lavoratori impegnati nella raccolta che passeranno da un contratto di 18 ore a uno di 24 ore settimanali.

Non sarà più utilizzato personale comunale ma due dipendenti aggiuntivi assunti direttamente dall’azienda, senza aumento dei costi di gestione.

Siamo inoltre riusciti a ottenere ulteriori risparmi ricontrattando i costi per lo smaltimento e passeremo da 220€ a tonnellata a 187€ per l’indifferenziato e da 210€ a tonnellata a 170€ per l’organico (iva esclusa).

L’obiettivo della raccolta differenziata è fissato all’80%, percentuale che l’azienda aggiudicataria ha dichiarato di poter ottenere in sede di gara.

Un obiettivo ambizioso che contiamo di raggiungere grazie alla preziosa collaborazione dei cittadini”.

