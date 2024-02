Potenza: il Console Generale della Georgia ricevuto dal Sindaco. I dettagli dell’incontro

La possibile cooperazione commerciale tra le due comunità, le peculiarità dei diversi territori e le similitudini esistenti tra essi, l’opportunità di sviluppare e incrementare i rapporti tra le due realtà, sono stati alcuni dei temi al centro del colloquio che il Sindaco di Potenza Mario Guarente ha avuto con il Console Generale della Georgia Vakhtang Andguladze, ricevuto dal Primo cittadino nel Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti.

Il diplomatico georgiano, nel corso dell’articolato e cordiale confronto, si è soffermato sull’importanza di incrementare le occasioni di dialogo e gli scambi tra i rispettivi Paesi e, in particolare di lavorare per creare ‘ponti’ economici e culturali tra le Georgia e realtà come quella potentina e lucana.

Il sindaco Guarente, nel ringraziare il Console per la visita e per i complimenti formulati alla comunità potentina ha espresso l’auspicio:

“di dar vita a percorsi condivisi di collaborazione in diversi ambiti.

Credo sia interesse comune che rapporti economici, sociali e culturali possano svilupparsi, per creare una nuova stagione in ambito europeo, attraverso la quale generare opportunità per i nostri giovani, e guardare insieme a un futuro comune fatto di crescita e di benessere”.