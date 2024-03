Potenza: il giovane Rocco della provincia, premiato a Roma alla Camera dei Deputati! Complimenti

Rocco Velucci, di Tolve (PZ) (oggi vive a Milano per ragioni lavorative e di studio), il giorno 15/02/2024 ha avuto il privilegio di essere premiato presso la prestigiosa Camera dei Deputati di Roma con il Premio America Giovani, conferito dalla rinomata Fondazione Italia USA.

Il premio è un riconoscimento a livello nazionale che ogni anno la “Fondazione ITALIA USA” conferisce ai migliori 1000 talenti neolaureati d’Italia che si sono distinti in ambito accademico e non prevede autocandidature.

Viene assegnata anche una borsa di studio a copertura totale per fruire del Master in “Leadership per le relazioni internazionali ed il Made in Italy”, nell’ambito del programma United Nations-United Nations Academic Impact diretto dall’ex Ministro del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca della Repubblica italiana e Vicedirettrice dell’UNESCO Stefania Giannini, e svolto in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency e GEDI Gruppo Editoriale.

Complimenti!