Potenza: il Palazzo di città si illumina di verde per far luce su questa problematica. L’iniziativa

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, in programma il 10 ottobre 2024, il Palazzo di Città, sede municipale di piazza Matteotti, nel centro storico del capoluogo lucano, sarà illuminato di verde quale segno di condivisione del Comune di Potenza dell’iniziativa promossa dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale, che ha l’adesione di 53 associazioni di familiari e utenti.

Lo scopo principale è quello di tutelare i diritti delle persone con disturbi mentali e delle loro famiglie, sensibilizzando la popolazione sulle problematiche che attengono al disagio mentale, condizione in continuo aumento in tutte le fasce della popolazione, e di favorire la promozione del benessere psicofisico, bene prezioso per tutti.

Istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale (di cui il Coordinamento è membro dal 2018) con lo scopo di promuovere le attività di tutela e di informare positivamente e correttamente la cittadinanza sulle tematiche relative alla salute mentale, quest’anno la giornata si intitola: ‘La Salute Mentale è un diritto umano universale’.

Scrivono gli organizzatori:

“In un momento di grave crisi economica e sociale i riflettori sulla salute mentale non devono essere spenti, altrimenti si corre il rischio di abbassare la guardia su tematiche così importanti”.