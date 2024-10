Casa di comunità a Vietri di Potenza: consegnato il cantiere. Ecco dove verrà ubicata

È stato consegnato il cantiere per la realizzazione della Casa di Comunità che verrà ubicata a Vietri di Potenza nei padiglioni che ospitavano il vecchio poliambulatorio.

Presenti il Direttore Generale della Asp Basilicata Antonello Maraldo, il Sindaco del comune lucano Cristian Giordano con l’amministrazione comunale e l’architetto Franca Cicale Direttore delle Attività Tecniche e gestione del patrimonio dell’azienda sanitaria locale di Potenza.

La casa della comunità sarà di tipo Spoke ed offrirà all’utenza numerosi servizi sanitari che garantiranno un’adeguata assistenza sanitaria alla popolazione di un territorio importante in cui insiste prevalentemente una popolazione anziana.

Il costo complessivo della struttura ammonta a poco più di un milione duecentocinquantamila euro.

Nel suo intervento, il Sindaco ha sottolineato l’importanza di allocare tale struttura in un territorio che è di confine anche con la limitrofa Campania, ed ha ringraziato in particolare i primi cittadini dei paesi viciniori per aver condiviso e sostenuto la realizzazione della casa della comunità che si porrà come struttura di riferimento per tutti i comuni contermini.

Per il Direttore Generale della Asp Basilicata:

“la casa di comunità di Vietri è un ennesimo tassello che si aggiunge al più vasto progetto di medicina di prossimità che rappresenta il filo rosso di unione tra l’azione di Regione e quella di Asp negli ultimi anni.

Un investimento economico importante che si innesta su una struttura già esistente che sarà adeguata e rivalutata nel giro di circa un anno.

L’obbiettivo principe resta riempire questa e le altre case di comunità dell’Asp con adeguato personale e servizi di spessore per soddisfare i bisogni della comunità intera”.

Sull’avvio dei lavori è intervenuto l’Assessore alla Salute, Politiche della Persona e Pnrr della Regione Basilicata Cosimo Latronico per cui:

“il Pnrr ha dato uno slancio importante allo sviluppo dei territori ed in particolare di quelli più interni dove il bisogno di salute ed assistenza si sentono maggiormente e dove, come regione assieme alle aziende sanitarie, si ha l’obbligo di indirizzarsi verso la tutela della salute pubbliche.

Le case della comunità che sorgeranno in Basilicata, sia di tipo Hub che di tipo Spoke come quella di Vietri, avranno come obbiettivo quello di garantire servizi sanitari eccellenti per tutti i cittadini senza alcun divario tra chi vive nelle periferie e chi nelle aree più centrali”.