Potenza: il Prefetto riceve il nuovo Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”. Ecco i dettagli

Il Prefetto di Potenza Michele Campanaro ha ricevuto questa mattina, presso il Palazzo del Governo, la visita istituzionale del colonnello Biagio Antonio Ferraro, nuovo Comandante del Comando Militare Esercito “Basilicata”.

Il Colonnello Ferraro, che si è arruolato nell’’Esercito Italiano nel 1985, nel corso della sua lunga carriera ha rivestito prestigiosi incarichi in Italia e all’estero, oltre ad essere stato insignito di numerose onorificenze.

L’incontro, svoltosi in un clima di viva cordialità, ha rappresentato l’occasione per rinnovare la collaborazione su temi di comune interesse.

Il Rappresentante del Governo ha, quindi, formulato un caloroso augurio di buon lavoro al nuovo Comandante.

Il Prefetto Campanaro ha sottolineato:

“I rapporti tra Prefettura ed Esercito Italiano sono da sempre improntati alla massima collaborazione, in particolar modo per quanto riguarda le delicate tematiche della Protezione Civile.

Sul punto, il Colonello Ferraro ha assicurato piena disponibilità a proseguire nel solco del suo predecessore con il quale avevamo programmato un pacchetto di esercitazioni finalizzate a verificare la tenuta sul campo delle procedure previste in caso di calamità naturali.

Oggi più che mai, avvertiamo la necessità di poter assicurare la tempestività degli interventi e su questo risulta di fondamentale importanza anche l’apporto di Esercito Italiano che, negli anni, si è sempre lodevolmente contraddistinto per la capacità di intervenire con efficacia e immediatezza nei casi di pubbliche calamità.

In generale, sono certo che il colonnello Ferraro svolgerà con la massima attenzione la sua funzione apicale su questo territorio, di cui conosce a fondo le peculiarità, non solo per le sue origini lucane ma per aver già svolto la funzione di Capo di Sato Maggiore presso lo stesso Comando che oggi dirige”.

