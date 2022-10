Potenza, il Presidente della Provincia incontra il Principe Alberto di Monaco: i dettagli

A Ripacandida incontro del Presidente Christian Giordano con il Principe Alberto II di Monaco Fondazione Principe Alberto II di Monaco – Italia in occasione della intitolazione della Piazza e del belvedere in quello che fu il Feudo della Famiglia Grimaldi insieme al Comune di Monteverde.

Ha rilevato Giordano:

“La partecipazione dei cittadini e non solo delle autorità ed in particolare delle giovani generazioni, sono il segno di comunità ospitali come quelle lucane, che non cancellano la propria storia, anzi, la riconoscono e la riscrivono in uno con la valorizzazione dei siti storici e monumentali come occasione per rilanciare la vita dei nostri piccoli Borghi attraverso testimonianze come queste”.

Una visita intensa proiettata verso forme di collaborazione e conoscenza che la nascente Fondazione delle comunità appartenute alla Famiglia Grimaldi di Monaco, come annunciato dal Principe Alberto, sta mettendo in campo ed a cui parteciperà l’associazione di Ripacandida che ha promosso e organizzata l’iniziativa.a

