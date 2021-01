Potenza, il ricordo delle vittime dell’orrore nazifascista: ecco le parole di Pergola

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato stampa del Vice Presidente del Consiglio Comunale di Potenza, Ing. Rocco Pergola, sulla “Giornata della Memoria”:

“La giornata di oggi assume rilevanza fondamentale per tutti noi.

Il culto della memoria, l’obbligo di non dimenticare cosa sono stati in grado di generare l’odio, la barbarie, la belva umana.

Oggi è importante rinsaldare i valori democratici e costituzionali della Nostra Repubblica: il rischio del revisionismo e della negazione storica è sempre dietro l’angolo.

Tutto questo è fondamentale, soprattutto se si rivestono ruoli di rappresentanza Istituzionale.

A questo proposito, in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale della città di Potenza, voglio rendere omaggio a tutti coloro i quali sono stati vittime degli orrori perpetuati dal nazifascismo.

Oggi il compito di chi riveste ruoli di rappresentanza è quello di organizzare momenti di partecipazione e di riflessione ed allo stesso tempo di analisi delle emergenze umanitarie che interessano popoli che hanno bisogno di aiuto e di sostegno.

All’interno di questa giornata centrale per la tenuta democratica e culturale dei nostri riferimenti valoriali, era importante far pervenire un messaggio Istituzionale per sensibilizzare e dire ‘mai più’“.

