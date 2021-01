Coronavirus Basilicata, 19 positivi a Potenza: ecco i dati completi con tutti i dettagli

La task force regionale comunica che ieri, 26 gennaio, sono stati processati 781 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 76 (e fra questi 73 residenti in Basilicata) sono risultati positivi.

Le positività riscontrate riguardano:

1 persona residente in Piemonte in isolamento a Matera,

1 persona residente e in isolamento in Piemonte,

1 persona residente e in isolamento in Puglia,

5 residenti ad Avigliano,

3 a Brienza,

3 a Ferrandina,

2 a Grumento Nova,

1 a Lauria,

6 a Lavello di cui 1 in isolamento a Filiano,

1 residente a Marsico Nuovo in isolamento ad Acerenza,

7 residenti a Matera di cui 1 in isolamento a Montescaglioso,

3 residenti a Montalbano Jonico,

6 a Montescaglioso,

3 a Palazzo San Gervasio,

1 a Pisticci,

19 a Potenza,

3 a Rapolla,

2 a Rionero in Vulture,

1 a Rotondella,

3 a Ruoti,

1 a Sarconi,

1 residente a Scanzano Jonico in isolamento a Montalbano Jonico,

1 a Vaglio Basilicata e 1 a Venosa.

Nella stessa giornata sono guarite 84 persone, tra cui 83 residenti e 1 persona residente in Abruzzo in isolamento a Sant’Angelo Le Fratte.

I lucani guariti risiedono:

1 a Bella,

1 a Genzano di Lucania,

3 a Lagonegro,

4 a Lavello,

14 a Maratea,

3 a Matera,

5 a Melfi,

3 a Moliterno (di cui 1 in isolamento a Marsicovetere),

1 a Montemilone,

1 a Pignola,

1 a Policoro,

5 a Rionero in Vulture,

2 a Ruoti,

7 a Sant’Angelo Le Fratte (di cui 1 in isolamento a Brienza),

1 a Stigliano,

1 a Tito,

13 residenti a Venosa (di cui 1 in isolamento a Pisa);

17 a Vietri di Potenza.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 6.733 di cui 6.650 in isolamento domiciliare.

Sono 5.614 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 309 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 83:

a Potenza 33 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 29 in Pneumologia, 8 in Medicina d’urgenza e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo;

a Matera 5 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive e 6 in Pneumologia dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono stati analizzati 206.752 tamponi, di cui 191.443 risultati negativi, e sono state testate 128.038 persone.

