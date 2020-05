Potenza, il Sindaco: “Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, barbieri, parrucchieri, negozi di abbigliamento, etc., possono e devono ripartire”!

Mario Guarente, Sindaco di Potenza, in una nota dichiara:

“Oggi più che mai un pensiero deve essere rivolto ai lavoratori: deve essere rivolto a chi in questo periodo il lavoro non l’ha lasciato neanche per un giorno, mettendo a rischio la propria incolumità; ed ugualmente dev’essere rivolto a chi è stato costretto a chiudere salvaguardando sì la salute, ma mettendo a repentaglio il proprio futuro e la propria attività.

È arrivato il momento, a Potenza ed in Basilicata, seppur lentamente e nel rispetto di TUTTE le norme e le prescrizioni sulla sicurezza di lavoratori ed utenti, di tornare almeno ad una timida ‘normalità’.

Bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, barbieri, parrucchieri, negozi di abbigliamento, etc., possono e devono ripartire.

In totale sicurezza e con accessi controllati, ma devono ripartire.

Buon primo maggio, che sia anche la festa della ripresa!”.

