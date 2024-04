Potenza: Ilaria e Gaia della provincia sul podio in questo concorso nazionale! Complimenti

Emozionante cerimonia di premiazione regionale a Potenza del concorso nazionale “Eplibriamoci” presso l’Auditorium Casa Bcc Basilicata.

“Non violenza sulle Donne” è stata la tematica scelta da Ente Pro Loco Italiane per la terza edizione affrontata dagli alunni partecipanti delle terze medie:

dell’Istituto comprensivo “San Giovanni Bosco” di Maschito (Pz),

dell’Istituto omnicomprensivo di Stigliano – plesso di Accettura (Mt),

dell’Istituto Comprensivo “San Pio da Pietrelcina” di Pisticci (Mt),

dell’istituto omnicomprensivo di Marsicovetere (Pz).

Alla cerimonia lucana presieduta dal Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa sono intervenuti:

Giorgio Costantino Direttore generale Bcc Basilicata,

la Presidente Commissione Regionale Pari Opportunità della Basilicata – CRPO Margherita Perretti,

l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Potenza Vittoria Rotunno e la vicepresidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Aps Maria Teresa Romeo,

le componenti della giuria regionale Rossella Centrone, Presidente Club Unesco del Vulture Elenia Marchetto giornalista, Pina Passarella dottoressa in medicina e Angela Lamanna insegnante e Presidente Pro Loco Palazzo San Gervasio.

I vincitori lucani della Terza edizione di “Eplibriamoci Basilicata” sono:

Prima classificata con la poesia “L’Errore” l’alunna Marianna Barbalinardo dell’Istituto comprensivo San Pio da Pietrelcina di Pisticci (Mt),

seconda classificata l’alunna Ilaria Musacchio Stregone dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco di Maschito (PZ),

terza classificata l’alunna Gaia Ramagnano dell’Istituto omnicomprensivo di Marsicovetere (Pz).

La giuria ha deliberato di assegnare la “Menzione Speciale” alla Classe Terza A del plesso di Accettura (Mt) dell’Istituto omnicomprensivo di Stigliano (Mt).

Presenti alla cerimonia di premiazione:

il Sindaco di Marsicovetere (Pz) Marco Zippari,

il Sindaco di Maschito (Pz) Luigi Rafti,

il Presidente Pro Loco Pisticci Beniamino Laurenza,

il Presidente Pro Loco Campomaggiore Alessandro Balsamo,

la Presidente dell’ Associazione ALBA di Marsicovetere Isabella Briglia,

il Presidente OCCSE della Magna Grecia Giuseppe Barberino,

il Presidente Ente Pro Loco Maschito Aps Michele Bisaccia,

la dirigente scolastica Maria Di Bello con i docenti Stella Calandriello e Daniele Quercia dell’ Istituto Comprensivo San Pio da Pietrelcina di Pisticci (Mt), le docenti Carla Galli, Linda Conversano e Monica Granieri dell’ Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Maschito (Pz), i docenti Maria Rosa Viola e Gino Marino dell’ Istituto Comprensivo di Marsicovetere (Pz), le docenti Lucia Auletta e Vullo Maria Silvia dell’ Istituto Comprensivo di Stigliano (Mt).

Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa nel ringraziare per l’entusiastica partecipazione delle scuole lucane rivolgendo un plauso ai vincitori ed a tutti i numerosi partecipanti per i lavori realizzati sul tema delicato e sentito della “Non violenza sulle donne” ha annunciato che “la prima classificata Marianna Barbalinardo è finalista nazionale dell’edizione 2024 di Eplibriamoci promosso dalla Rete Epli Aps che si terrà al Senato della Repubblica – Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani il 23 Aprile in occasione della “Giornata Mondiale Unesco del Libro e del Diritto d’Autore” sotto l’Alto Patrocinio del Senato della Repubblica, del Ministero della Cultura della Commissione Nazionale Italiana Unesco e del Centro per il libro e la lettura”.

Ai premiati sono stati consegnati la targa celebrativa e a tutti i partecipanti l’Attestato di Merito con la copia del dipinto “Libere di Essere” realizzato dalla Vicepresidente Ente Pro Loco Basilicata Aps Maria Teresa Romeo in arte Oemor e “la barchetta artistica” con dedica.

Ecco le foto.