Tanta emozione per gli alunni dell’Istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Potenza in udienza dal Papa. I dettagli

Gli alunni dell‘Istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Potenza presenti oggi all’incontro di scuola di pace con Papa Francesco nell’aula Paolo Sesto.

Lo si apprende da un comunicato stampa in cui si spiega:

“Il nostro istituto aderisce al programma nazionale di scuole di pace dal 2014 e quest’anno il nostro impegno è stato premiato con la partecipazione attiva dei bambini che sul palco dell’Aula Paolo VI hanno potuto raccontare il loro percorso e in che modo vogliono imparare a fare la pace.

Abbiamo scelto di Camminare sui passi di San Francesco e lasciarci ispirare per passare dall’io al noi, dal dire al fare, per prenderci cura insieme del nostro mondo martoriato da guerre e violenze.

Il Santo Padre ci ha rivolto parole di conforto e incoraggiamento, ci ha ricordato che per affrontare le sfide del nostro tempo, per lavorare nel cantiere del futuro bisogna vivere con responsabilità seminando giorno per giorno semi di pace.

I bambini portano nel cuore questo grande sogno: trasformare il futuro per la pace con la cura, pertanto il richiamo ad essere protagonisti non spettatori, a creare rete per il bene comune.

Un sogno collettivo per un impegno costante che richiede pace e cura, che ci veda tutti come costruttori di futuro perché il sorriso torni sulla bocca di tutti i bambini.

Torniamo a casa colmi di gioia con la speranza di poter contagiare quanti oggi non hanno potuto essere con noi a Roma“.