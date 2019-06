Potenza, in provincia i Carabinieri scoprono il furto di un’auto: partito l’inseguimento

I Carabinieri della Stazione di Palazzo San Gervasio (PZ), nel corso di un servizio di controllo del territorio, in flagranza di reato, hanno sventato il furto di un’autovettura, all’esito di un inseguimento nei confronti dei malviventi che avevano appena asportato una Citroen C3 nel centro abitato di Montemilone.

In particolare, durante il pomeriggio di giovedì scorso, i Carabinieri, mentre percorrevano la S.P. 86, hanno notato due autovetture sospette, la Citroen C3 e un’Alfa Romeo Giulietta, provenienti dal Comune di Montemilone, che viaggiavano a breve distanza l’una dall’altra.

I rispettivi conducenti, alla vista del mezzo militare, si sono dati alla fuga, allontanandosi a forte velocità.

I Carabinieri si sono lanciati all’inseguimento, fintanto che, poco dopo, il conducente della Citroen, con una manovra repentina, dopo aver posizionato il veicolo di traverso in mezzo alla carreggiata, lo ha abbandonato per salire a bordo della Alfa Romeo, i cui due occupanti nel frattempo lo hanno atteso per poi immettersi sulla S.P. 21, dileguandosi in direzione di Minervino Murge (BT).

I primi accertamenti degli operanti, che nel contempo hanno ricevuto l’ausilio dei Carabinieri della Stazione di Montemilone, hanno consentito di stabilire come la Citroen C3 fosse stata rubata poco prima in una via del centro di Montemilone.

Al suo interno i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato una centralina del motore modificata, montata dai malfattori per poter asportare il veicolo, che, al termine delle verifiche, è stato restituito alla legittima proprietaria, una 53enne residente nel potentino.

L’episodio sottolinea l’importanza dell’intensificazione delle attività di istituto che i Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza stanno attuando quotidianamente soprattutto sulle principali arterie stradali che collegano la Lucania alle regioni limitrofe, attraverso lo svolgimento di mirati servizi e controlli, al fine di prevenire e reprimere le varie forme di reato, tra cui quelli contro il patrimonio.