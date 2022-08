Potenza: in provincia cover band pronte ad infiammare il pubblico! Ecco il programma

Apre il 13 Agosto con il concerto degli “Aironi Neri” la quattro giorni di musica live che animerà Satriano di Lucania (PZ) in occasione delle feste patronali.

A partire dalle 21.00 in Piazza Umberto I, la cover band ufficiale dei Nomadi coinvolgerà il pubblico con i brani più famosi della lunga storia del gruppo emiliano.

Si continua il 14 Agosto, sempre in Piazza Umberto I, con il live della “Icaro Renato Zero Tribute”, una delle più accreditate e fedeli cover del grande Renato.

Cambi d’abito, videoproiezioni, brani ri-arrangiati in chiave pop-progressive, tutto per uno show concepito come una rappresentazione teatrale divertente e coinvolgente.

E mentre l’omaggio a Renato Zero farà cantare il pubblico nella piazza principale, lungo Corso Trieste il gruppo itinerante “Murgia’s Street Band” animerà le strade del paese con il variegato repertorio di sonorità tra musiche pop, funky, jazz, arricchite dalle coreografie.

Il 15 Agosto, in Largo Satrianesi nel Mondo per la gioia dei più piccoli ci saranno i giochi gonfiabili mentre in Piazza Umberto I risuonerà la musica dei mitici “Pooh” con un concerto tributo che proporrà i più popolari brani della storica band di Facchinetti, D’Orazio, Canzian e Battaglia.

Grande chiusura nella serata del 16 Agosto, giorno di festeggiamenti per San Rocco, con il live di Marco Ligabue che arriverà a Satriano per il suo “Sarà bellissimo tour 2022”: uno spettacolo con pochi fronzoli che mette al centro del palco l’attitudine rock di Marco e il suo modo energico ed empatico di coinvolgere il pubblico.

Il tour prende forma dopo l’ultimo disco Tra via Emilia e Blue Jeans, che raccoglie i più grandi successi del rocker emiliano raccontando trent’anni di musica, prima da chitarrista e poi da cantautore.

Il concerto di Ligabue inizierà alle 21:00 e si terrà Piazza Umberto I mentre in contemporanea in Piazza Satrianesi nel Mondo si esibirà la cover band “Mixed by Herry”.

Al termine dei concerti ci sarà il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e sono curati dal Comitato Feste Patronali di Satriano di Lucania.

