Potenza: in provincia il concerto di Renga e Nek! I dettagli

Ai già annunciati live nei teatri a settembre con ben 4 date a MILANO (Teatro Arcimboldi), 3 a BOLOGNA (Europauditorium) e 2 a ROMA (Auditorium Parco della Musica – Sala Santa Cecilia), si aggiungono 2 nuovi appuntamenti live al tour outdoor di questa estate di Francesco RENGA e NEK Filippo Neviani!

Dopo il lunghissimo tour in tutta Italia che li ha visti protagonisti la scorsa estate, i due speciali appuntamenti SOLD OUT all’Arena di Verona e al Forum di Milano e le date nei principali teatri italiani, RENGA e NEK da giugno (data zero il 19 giugno a Sordevolo – BI) saranno quindi nuovamente insieme sul palco, in una serie di live che li porteranno a esibirsi in tutta Italia.

Queste le nuove date, prodotte e organizzate da Friends & Partners:

30 luglio – Piedimonte Matese (CE) – Arena Matese (NUOVA DATA)

03 settembre – Viggiano (PZ) – Piazza Giovanni XXIII (NUOVA DATA)

I biglietti per le nuove date sono disponibili in prevendita dalle ore 14.00 di domani, martedì 11 giugno, su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

È in radio e disponibile in digitale, “DOLCEVITA” (Epic / Sony Music), il nuovo singolo di RENGA e NEK, che dà il via alla loro estate 2024.

Fin dal titolo, e grazie ai numerosi riferimenti presenti nel testo, si viene proiettati subito in un mondo fatto di auto cabriolet e vento tra i capelli, di notti estive e di cinema all’aperto.

Un immaginario preciso, una vera e propria fotografia, che si sposa perfettamente con il sound uptempo del brano.

“DOLCEVITA” (testo di F. Camba, D. Coro, D. Mancino) va ad arricchire la versione digitale del loro album “RENGANEK”, già contenente dodici brani, tra cui il singolo sanremese “PAZZO DI TE”.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga ha celebrato 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 9 d’oro.

Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri.

Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina.

Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano.

Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015.

Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che ha raccolto consensi di pubblico e critica, e che è tornato con la terza stagione a febbraio 2024 in prima serata su Rai Due.

Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.