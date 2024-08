Potenza: in provincia il Festival Internazionale della Chitarra continua con il concerto di tre eccellenti musicisti. I dettagli

Il Festival Internazionale della Chitarra di Lagonegro organizzato dall’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, con la direzione artistica del Maestro Pino Racioppi, dopo i primi tre appuntamenti, prosegue Domenica 25 Agosto con il concerto del Salzburg Trio a Palazzo Corrado di Lagonegro (Potenza), ore 21:15.

Il Trio di chitarra di Salisburgo si è esibito ampiamente in tutta Europa.

Protagonista, tra gli altri, del “Garrigues Guitar Festival” in Spagna e ai concerti del “Tübingen International Guitar Festival” e della “The Hague Guitar Society”.

Uno dei progetti più entusiasmanti del trio è stato il periodo trascorso come artisti in residenza nel famoso edificio modernista di Antonin Gaudí, “La Pedrera”, a Barcellona.

Durante la residenza, il compositore catalano Jose Galeote ha dedicato la sua opera “La Pedrera – En Construcció” al trio.

Ispirato dalla straordinaria architettura di Gaudí, il trio ha avuto il piacere di presentare in anteprima l’opera all’interno di La Pedrera stessa.

Sono stati vincitori del Grand Prize della Guitar Foundation of America “International Ensemble Competition”, il trio è il primo ensemble in assoluto a ricevere un GFA Artist Tour.

Il loro tour di concerti li ha portati in tutto il Nord America nella primavera del 2023, dove hanno anche tenuto masterclass in università e conservatori.

Tra i prossimi progetti la registrazione delle opere complete per trio di chitarra di John Duarte.

Pietro Cantisani, Presidente dell’Associazione Amici della Musica del Lagonegrese, presenta così il Il Salzburg Trio:

“una formazione che si compone di tre eccellenti musicisti.

Andrew Booth, chitarrista classico britannico, che vanta una carriera da solista, musicista da camera e insegnante.

Con studi al Royal Northern College of Music di Manchester, al Royal Conservatory of The Hague e al Mozarteum di Salisburgo; Katie Lonson, chitarrista canadese, solista e musicista da camera che si dedica anche all’arrangiamento di opere per il trio e che ha vinto competizioni internazionali importanti, come la Canadian Music Competition, il 2° premio al Tallinn International Guitar Competition e il 3° premio al Sarajevo International Guitar Festival Competition.

Il terzo membro di questo trio che ci pregiamo di ospitare è la chitarrista ceca Eliška Lenhartová.

Solista pluripremiata, una musicista da camera profondamente impegnata e una ricercata pedagoga.

È stata anche finalista allo Stuttgart International Classic Guitar Festival, in Germania.

Eliška si esibisce regolarmente anche in produzioni teatrali, e recentemente nell’operetta di Astor Piazzolla “María de Buenos Aires” all’ABC Theatre di Praga”.

Il programma del concerto di Lagonegro prevede l’esecuzione di musiche di Manuel de Falla con arrangiamenti originali del Salzburg Trio; Claude Debussy, Isaac Albéniz, Antonín Dvořákk e Carlo Domeniconi.