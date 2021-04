Potenza: in provincia, scuola sempre più “libera dalla plastica”: un regalo che fa bene all’ambiente per questi piccoli studenti. Le foto

Ruoti (PZ) sempre più sostenibile.

Sono state consegnate agli alunni 250 borracce da parte dell’Amministrazione Comunale:

“Le bottiglie riutilizzabili, in acciaio, sono state recapitate personalmente dal Sindaco Anna Maria Scalise e dal Vicesindaco e Assessore alla Cultura Maria Troiano.

Si stima che ogni anno 570 mila tonnellate di plastica finiscono nelle acque del Mediterraneo e come se ogni minuto 33.800 bottigliette di plastica venissero gettate in mare.

Ridurre l’inquinamento significa, tra le altre cose, usare meno plastica monouso possibile.

Ma l’iniziativa voluta e realizzata dal Comune di Ruoti in questo particolare periodo storico abbraccia un altro elemento importante, quello della impossibilità di condividere bottigliette di acqua tra compagni di classe e quindi di rispettare le misure di igiene e sicurezza necessarie per prevenire il contagio da Covid19, motivo per cui la sensibilizzazione deve partire innanzitutto dalle nuove generazioni, futuro della nostra terra”.

Il Sindaco Anna Maria Scalise afferma:

“Queste borracce vogliono essere un piccolo segnale per alimentare e sensibilizzare i nuovi ragazzi all’ecosostenibilità.

In questo modo i nostri giovani concittadini diventano protagonisti di un progetto sociale e culturale importante, diffondendo l’idea che anche un sorso d’acqua è prezioso per la salute del nostro pianeta e per la nostra stessa incolumità, messa a dura prova da questa pandemia.

Ho voluto essere personalmente presente alla consegna per sottolineare la vicinanza di tutta l’Amministrazione a loro e alla scuola.

I nostri ragazzi stanno pagando un prezzo troppo alto in questa emergenza sanitaria, ed è nostro dovere avere per loro la massima attenzione possibile”.

Così il Vicesindaco Maria Troiano:

“L’amministrazione da sempre attenta al mondo della scuola e vicina ai ragazzi si pone a fianco dell’istituzione scolastica appoggiandola in tutti i processi educativi degli studenti, ricordando l’importanza delle regole per un futuro meno incerto.

Le 250 borracce consegnate alla nostra scuola sono state accuratamente scelte nel materiale che non è il classico alluminio, maggiormente utilizzato, bensì acciaio, naturalmente ed ecologicamente più sostenibile rispetto ad altri materiali.

Anche questa scelta è per noi motivo di orgoglio ed attenzione verso una parte di una comunità che ha bisogno di sentirsi considerata e coccolata”.

Ecco alcune foto della giornata.

