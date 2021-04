Nel potentino immigrati in protesta bloccano corso principale e mandano traffico in tilt! Ecco i dettagli

Attimi di tensione, nella giornata di ieri 19 Aprile, a Corleto Perticara (PZ).

Questa la ricostruzione dell’accaduto da parte dell’Amministrazione:

“Dalle ore 8:00 di questa mattina e sino alle ore 10:00 i cittadini di Corleto Perticara hanno vissuto ore di apprensione e agitazione a seguito delle proteste poste in essere dagli ospiti del Centro Accoglienza Immigrati.

Motivo della protesta è la quarantena a cui gli ospiti sono ormai costretti da tempo a causa di alcuni soggetti tra loro risultati positivi durante una campagna screening sollecitata dal Sindaco, Dr Mario Montano, settimane addietro.

Stante alcuni episodi di reiterata violazione degli obblighi di quarantena/isolamento domiciliare imposto agli ospiti della struttura sempre il Sindaco lo scorso 29 marzo si era visto costretto ad adottare l’ordinanza n. 23/2021 con cui, per motivi di sicurezza pubblica e di carattere igienico sanitario, interdiva agli immigrati del Centro l’uscita dai locali dello stesso.

Poiché nei giorni successivi alla emanazione della predetta ordinanza gli ospiti del Centro avevano manifestato il loro disappunto a rispettare la quarantena lo stesso Sindaco in data 13 aprile c.a. inviava una nota al Prefetto ed all’Asp competente per richiedere lo spostamento dei positivi in altro luogo sicuro per permettere agli altri ospiti di riprendere le normali attività personali fuori dal Centro.

In particolare, il Sindaco Mario Montano nella predetta nota paventava la possibilità di futuri ed imminenti disordini che, puntualmente, si sono verificati questa mattina allorquando gli ospiti del Centro di accoglienza sono scesi dapprima in Piazza, ponendosi sotto le arcate del Palazzo degli Uffici, e successivamente si sono spostati sul corso principale bloccandolo e mandando in tilt il traffico cittadino.

Solo alle ore 10:00 la protesta è rientrata quando è stato spiegato ai protestanti che i tre soggetti ancora positivi al Covid 19 verranno spostati nella giornata odierna in altra idonea struttura.

Ovviamente la quarantena imposta ai restanti ospiti verrà revocata dall’’ASP solo a seguito dei risultati negativi dei tamponi somministrati nella giornata di sabato scorso”.

