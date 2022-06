Potenza, in provincia sempre vivo il ricordo del Presidente Sassoli: ecco l’iniziativa in suo onore

L’Amministrazione comunale di Lauria (PZ) inaugurerà la “panchina europea in ricordo di David Sassoli” sabato 18 giugno p.v., alle ore 18:00, presso la villa comunale del Rione Superiore di Lauria.

Questo il ricordo del Comune:

“Nel 2019 David venne eletto presidente del Parlamento in una delle fasi più difficili della storia europea ed ha saputo svolgere questo ruolo con autorevolezza e saggezza politica, avendo come guida l’idea che l’Unione avrebbe dovuto superare gli egoismi nazionali e il dogma dell’austerità dei conti, per intervenire massicciamente a salvare l’economia e la rete sociale e sanitaria europea.

Sassoli aveva visione, garbo, equilibrio e quel sorriso pieno di gentilezza, di forza, di fiducia nel domani“.

All’inaugurazione prenderanno parte:

Lucia Carlomagno, presidente del consiglio comunale di Lauria;

il Sindaco e Senatore Gianni Pittella;

il giornalista, sociologo e scrittore Pino Nazio;

il consigliere politico Luca Nitiffi;

il Sindaco di Cosenza Franz Caruso.

Modera l’evento: il giornalista Giuseppe Petrocelli.

Di seguito la locandina con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)