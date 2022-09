Potenza: in provincia tutto pronto per i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Addolorata. Ecco le modifiche alla circolazione

Nel week end prossimo, Villa d’Agri accoglierà i festeggiamenti in onore della Beata Vergine Addolorata, patrocinati dal Comune di Marsicovetere e organizzati dal Comitato Feste in sinergia con la Comunità parrocchiale.

L’Amministrazione rende noto che:

“Si rende noto che il Sindaco Marco Zipparri, mediante ordinanza n.64 del 12.09.2022, ha disposto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli in alcune delle strade di Villa d’Agri, nelle date ed orari riportate di seguito:

il giorno 15.09.2022 a partire dalle ore 14:00 e fino alle ore 06:00 del giorno 19.09.2022, é vietato il transito in Piazza Tommaso Morlino, dove verranno installati spazi ludici;

in occasione dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Addolorata, previsti per il 17-18.09.2022, sarà vietato il transito in via Roma e via Azimonti (nel tratto compreso tra via Aldo Moro e via Fontane), per consentire lo svolgimento delle iniziative liturgiche e civili”.

Facciamolo sapere a tutti, così da limitare al minimo i disagi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)