Potenza, Sanità: convocato un consiglio regionale straordinario! Ecco i dettagli

Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta straordinaria, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto regionale, alle ore 10:30 di venerdì 16 settembre 2022, nell’aula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4 (PZ).

All’ordine del giorno:

le problematiche legate ai tempi di attesa delle prestazioni sanitarie;

la condizione di difficoltà economica e di crisi occupazionale delle strutture sanitarie private e programmazione delle risorse.

I lavori saranno tradotti nella lingua dei segni italiana.

Sarà garantita l’interpretazione simultanea dalla lingua parlata alla Lis per tutta la durata della seduta.

La riunione del Consiglio regionale:

sarà trasmessa in web streaming (su pc, smartphone e tablet) dai siti internet www.consiglio.basilicata.it e www.regione.basilicata.it;

potrà inoltre essere seguita attraverso il profilo Twitter @CRBasilicata.

