Potenza: in provincia un laboratorio di teatro gratuito per insegnanti, educatori e genitori. I dettagli dell’iniziativa

Una nuova bellissima attività sta per partire a Rotonda; si tratta di “Playhouse”, laboratorio di teatro per le professionalità educative ideato e condotto da Carlotta Vitale, fondatrice della compagnia Gommalacca Teatro operante in Basilicata dal 2008, attrice, autrice ed educatrice.

L’evento che gode del prezioso contributo della Regione Basilicata, è organizzato dalla locale Amministrazione Comunale, da anni impegnata nella promozione della lettura e più in generale nella costruzione di una comunità educante; da sottolineare in tal senso, il Festival “GirogiRotonda, curato da Gianluca Caporaso e le tante attività laboratoriali dedicate principalmente ai bambini.

Il laboratorio, sottolinea l’assessore alla cultura, Donatella Franzese:

“è rivolto ad insegnanti, educatori, genitori e semplici appassionati del mondo degli albi illustrati.

Con questo ciclo di formazione, i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie a leggere in maniera espressiva e coinvolgente, sicuri che non sia sufficiente leggere e basta per creare un vero interesse verso la lettura e questa attività nasce con lo spirito di fornire uno strumento necessario a chiunque abbia a che fare con l’incessante opera dell’educare”.

L’obiettivo è anche quello di fare in modo, che attraverso, questi laboratori ci siano volontari per poter operare successivamente in contesti culturali.

La partecipazione è completamente GRATUITA.

Il laboratorio si svolgerà presso il MUGEPA (Museo Geo-Paleontologico ed Archeologico), nei giorni 01-22-29 Aprile e 06 Maggio 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12.30.

