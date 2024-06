Potenza, in questa partita di calcio mette in serio pericolo la sicurezza pubblica: scatta il daspo per una persona. I dettagli

Il Questore della Provincia di Potenza, Giuseppe FERRARI, lo scorso 7 giugno ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, con prescrizioni, della durata di cinque anni, nei confronti di un tifoso potentino.

Il destinatario del provvedimento di D.A.SPO. è un supporter del Potenza Calcio, residente a Potenza, che con il suo comportamento, in occasione della gara di Serie C tra il Sorrento e la Juve Stabia, disputata allo stadio comunale “A. Viviani” di Potenza in data 23 marzo 2024, ha messo in serio pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica, minacciando e tentando di aggredire nei pressi dello stadio un tifoso stabiese.

Il tentativo di aggressione non è andato a buon fine solo grazie al tempestivo intervento di personale della DIGOS della Questura di potenza e di una squadra del Reparto Mobile della Polizia di Stato.

La condotta, per la sua potenzialità istigativa, avrebbe potuto innescare acuti fenomeni di violenza tra i tifosi presenti (potentini-stabiesi-sorrentini) difficilmente controllabili, tali da realizzare un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica alla stregua della comune esperienza.

Il tifoso potentino già in passato è stato colpito dalla misura del D.A.SPO.

Il provvedimento è stato emesso a seguito dell’attività istruttoria compiuta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Potenza e su proposta della competente D.I.G.O.S.