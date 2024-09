Potenza in queste date accoglierà l’effige della Beata Vergine del Sacro Monte di Viggiano. L’annuncio di monsignor Carbonaro

Il 28 Dicembre 2024, alla vigilia dell’apertura del Giubileo nell’Arcidiocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo, l’effige della Beata Vergine del Sacro Monte di Viggiano sarà traslata nella Chiesa Cattedrale di Potenza, dove rimarrà esposta fino al 6 Gennaio 2025.

L’annuncio è stato dato dall’Arcivescovo Metropolita, monsignor Davide Carbonaro, durante la messa pontificale, momento centrale dei festeggiamenti dedicati alla Madonna Nera di Viggiano.

Durante l’omelia si è voluto soffermare anche sui problemi sociali che affliggono la Basilicata rivolgendo un appello alle istituzioni affinché mettano “al primo posto il bene comune, i bisogni dei giovani che chiedono attenzione per il loro futuro da vivere qui, evitando diaspore che sono davanti ai nostri occhi e che creano rassegnazione”.

Ha aggiunto:

“Siano individuati progetti coraggiosi e lungimiranti che vincano le polarizzazioni e le politiche dei bonus, guardando concretamente alla formazione delle giovani generazioni, alla sanità pubblica e al lavoro precario non come una concessione, ma come un diritto”.

