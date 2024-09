Potenza: una delegazione del Pd farà visita al carcere per verificare queste situazioni. I dettagli

Domani, Lunedì 2 Settembre 2024, una delegazione del Pd farà visita alle carceri di Potenza, Matera e Melfi per verificare le condizioni delle forze di polizia, degli operatori tutti, delle strutture carcerarie e dei detenuti.

Ha affermato il segretario del Pd Basilicata, Giovanni Lettieri:

“Raccoglieremo istanze, criticità e proposte che saranno oggetto di una riflessione che si tradurrà in proposte concrete”.

In questa seconda fase verrà coinvolto anche il partito nazionale con l’onorevole Serracchiani che nel partito ha la delega alla giustizia e ha già dato la disponibilità ad approfondire questi temi in Basilicata.

Conclude Lettieri:

“Uno dei parametri per stabilire il grado di civiltà di un paese è proprio lo stato delle sue carceri, non possiamo parlarne in momenti di emergenza vanno per tempo immaginate soluzioni per migliorare le condizioni di vita e di lavoro nelle strutture carcerarie”.

La visita inizierà nella casa circondariale di Potenza alle ore 9.00, poi alle ore 12.00 nel carcere di Melfi e alle ore 15.00 in quello di Matera.