Potenza, in questo Comune della provincia sezione Fidas dedicato a Filippo, scomparso troppo presto. I dettagli

In occasione del decennale dalla nascita della sezione Fidas Muro Lucano (PZ), lo scorso 2 Giugno si è tenuta una celebrazione per intitolare la sede a Filippo Scivoli, prematuramente scomparso lo scorso anno dopo un periodo di malattia.

Scivoli è stato tra i fondatori della sezione di donatori di sangue di Muro Lucano e il suo contributo è stato altissimo.

In segno di riconoscenza e per tenere viva la memoria del suo operato, il Presidente Tonino Tirico, e il consiglio direttivo di Fidas Muro Lucano hanno scelto di intitolare la sede dell’ex Comunità Montana ora in uso all’associazione con la seguente motivazione:

“La Fidas Muro Lucano consegna questo tempio di vita alla memoria del socio donatore Filippo Scivoli (1958-2020) per la sua squisita bontà d’animo e per i suoi nobili sentimenti”.

Nel rispetto delle norme di contenimento della diffusione del virus SARS-Cov 19, sono stati presenti il figlio Ugo, il sindaco Giovanni Setaro, e il viceparroco Don Giuseppe, e oltre ad alcuni donatori e volontari di Muro Lucano, il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano e la vicepresidente Isa Cammarota.

Nella giornata sono stati premiati alcuni donatori con simboliche medaglie di oro, argento e bronzo per il raggiungimento dei diversi traguardi di sacche donate, tra cui anche il Presidente Tirico, che ha donato in questi anni ben 48 sacche.

Tirico ha dichiarato:

”Sono orgoglioso di essere alla guida della sezione di Fidas Muro Lucano.

Sono stato eletto presidente lo scorso anno, dopo essere stato segretario amministrativo e questa è stata la prima occasione in cui abbiamo organizzato un piccolo evento.

In questo anno da presidente mi sono dovuto confrontare con la pandemia, ma abbiamo continuato con impegno ad organizzare in sicurezza le giornate di raccolta nella nostra cittadina con buoni risultati, riorganizzando gli spazi.

È stata grande l’emozione di questa commemorazione per aver raccolto l’eredità del compianto Scivoli. Continueremo con impegno a portare avanti i valori della solidarietà, diffondendo la cultura del dono del sangue”.

Il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano ha partecipato alla commemorazione augurando alla sezione di Muro Lucano di continuare con entusiasmo la propria attività di raccolta coinvolgendo sempre di più i giovani.

L’invito è a partecipare numerosi alla prossima giornata di donazione di sangue e plasma che si svolgerà il 19 Giugno nella sede associativa, ricordando ai donatori di prenotare il proprio appuntamento.

Sono stati premiati con medaglia di bronzo per aver raggiunto rispettivamente 15 donazioni per le donne e 25 per gli uomini: Lidia Crecium, Donatella Frenga, Antonietta Zampino, Maurizio Corrado, Gerardo Paciello, Domenico Rendina e Carmine Scaringi; proseguendo con l’argento 25 donazioni per le donne e 40 donazioni per gli uomini: Gerardina Capezio, Felicia Marcone, Maurizio Corrado, Antonio Discianni, Salvatore Mangone, Tonino Tirico e Angelicchio Marino; una sola medaglia d’oro per aver raggiunto le 40 donazioni come donna Giuseppina Corrado.a

