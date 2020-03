Potenza: “inaccettabile” lo stato in cui versa questa piazza! A dirlo…

Il presidente del gruppo consiliare ‘Potenza Città Giardino’, Pierluigi Smaldone, ha presentato un’interrogazione su piazza Albino Pierro (sita nella zona residenziale di Potenza che si trova alle spalle di rione Macchia Giocoli):

“PREMESSO CHE è ormai evidente che lo stato in cui versa l’area di Piazza Albino Pierro non possa considerarsi accettabile, non solo in relazione al decoro pubblico ed al rispetto per le decine di famiglie che abitano nel quartiere, ma, soprattutto, considerando un profilo di igiene e sicurezza pubblica; non possono considerarsi accettabili episodi come quelli purtroppo venuti agli onori della cronaca nei giorni scorsi; CHIEDE di poter conoscere le azioni che l’Amministrazione intende porre in essere al fine di risolvere le evidenti criticità relative alla messa in sicurezza, di poter conoscere le attività che l’Amministrazione intende porre in essere per la valorizzazione dell’area in questione, nel più breve tempo possibile”.