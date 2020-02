A Potenza intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale.

Le Forze dell’Ordine sono state contattate per ripristinare, in Via Enrico Toti (di fronte la chiesa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo) la plafoniera di uno dei lampioni che, come specifica alla nostra Redazione una lettrice:

“stava cadendo e si manteneva con un filo.

La Polizia Locale ha ritenuto opportuno chiamare i Vigili del Fuoco per garantire la perfetta esecuzione dell’intervento”.

Queste alcune foto delle operazioni in atto.