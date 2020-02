Emergenza Coronavirus, evitare la diffusione di informazioni non veritiere: questo l’invito del Prefetto di Potenza

Convocata dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardé, d’intesa con il Presidente della Regione Vito Bardi, si è tenuta nell’odierna mattinata presso la sede del Palazzo di Governo una riunione finalizzata al coordinamento delle misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 2019 nonché di aggiornamento sulla situazione generale nella regione.

All’incontro, presieduto dal Prefetto stesso, hanno partecipato, oltre al Presidente della Regione, l’Assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, il Sindaco di Potenza, il Presidente della Provincia di Potenza, il Presidente dell’ANCI Basilicata, il Prefetto di Matera, i Dirigenti Generali del Dipartimento Politiche della Persona e del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile della Regione, i Vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, il Comandante Militare Esercito Basilicata, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, i rappresentanti della Casa Circondariale di Potenza, i Direttori Generali dell’A.S.P., dell’A.O.R. San Carlo e del C.R.O.B., il Direttore Scolastico Regionale, il rappresentante dell’UNIBAS ed altri.

Il Prefetto Vardé, sulla base delle informazioni ricevute dalla Regione, ha preliminarmente evidenziato l’assenza nel territorio regionale di casi di contagio da Coronavirus e ciò giustifica ampiamente la decisione di non sospendere le attività scolastiche.

Il Prefetto ha richiamato, altresì, l’ordinanza n. 2 adottata dal Presidente della Regione nella giornata di ieri – sostitutiva della precedente n. 1 – riguardante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza da COVID 2019.

Dopo ampio e approfondito confronto, il Prefetto ha invitato il Questore e le altre Forze dell’Ordine ad intensificare il controllo delle notizie sui social, al fine di evitare la diffusione di informazioni non veritiere ed ha chiesto anche alla task force regionale l’attivazione di un indirizzo e-mail dedicato ove far confluire tutte le richieste scritte di chiarimenti in materia.

Il Presidente della Regione Bardi, nel ringraziare le strutture regionali sanitarie, di protezione civile e le Forze dell’Ordine per l’attività finora svolta, ha fatto presente che la situazione non è allo stato allarmante e che comunque, in caso di eventuali emergenze, la Regione ha già predisposto le adeguate misure di intervento.

Il Presidente ha, inoltre, assicurato massima attenzione anche per scongiurare i possibili effetti negativi sull’economia e sul turismo regionali.

Il Direttore Generale del Dipartimento Politiche della Persona della Regione Esposito ha comunicato che in Basilicata sono stati finora eseguiti 25 tamponi su soggetti sintomatici provenienti da regioni con zone a rischio, che hanno dato tutti esito negativo;

che da oggi è attivo il numero verde 800996688 e che è in corso l’ulteriore approvvigionamento delle scorte di materiale sanitario e parasanitario (mascherine, specifiche barelle, guanti, disinfettanti, ecc.).

Ha evidenziato, peraltro, che è stata messa a punto una precisa procedura d’intervento e di trattamento sanitario dei casi sospetti di COVID 2019 che coinvolge, in prima battuta, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i medici del servizio di continuità assistenziale.

Tutti gli intervenuti hanno confermato la collaborazione e la condivisione delle informazioni e delle iniziative in corso, sottolineando il clima di maggiore serenità che si registra, pur nel mantenimento di una sempre vigile attenzione.