Potenza: la “Banda degli Appartamenti” ha svaligiato stanotte altre case di nuovo a Pignola!

Torniamo a parlare di loro purtroppo.

Prima nel mirino il Comune di Picerno.

Poi Pignola e Potenza.

A seguire il comune di Calvello (PZ) con altri paesi limitrofi.

Stiamo parlando di questa banda di ladri che imperterrita colpisce appartamenti e villette da qualche mese in tutta la Provincia di Potenza.

Risalente a ieri l’ultima segnalazione.

Altre 4 abitazioni sono state svaligiate nei pressi del Lago del Pantano a Pignola, a pochi km da Potenza.

Alla richiesta di intervento sul posto sono giunti i Carabinieri di Pignola.

Proprio ieri il Comune di Calvello, colpito anch’esso da numerosi furti negli ultimi tempi, ha pubblicato la foto di un’auto sospetta aggiungendo:

“Invitiamo tutti i cittadini a collaborare con le forze dell’ordine segnalando loro tempestivamente se notano qualcosa di anomalo.

Soprattutto se avvistato auto sconosciute in sosta prolungata con persone a bordo.

Le persone oneste non temono alcun confronto o controllo per cui non hanno problemi se vengono fermate, ma certamente questa banda di malviventi che sta minando la serenità della nostra comunità va intercettata“.

Ecco una foto dell’auto sospetta.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)