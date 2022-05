Potenza: “la mia riconoscenza alle ostetriche che hanno operato in questi mesi tra le difficoltà legate alla pandemia e le emergenze”. Ecco le parole di Bardi

“Nella ricorrenza della Giornata Internazionale delle Ostetriche desidero esprimere la mia più sincera gratitudine alla categoria professionale che da sempre svolge un ruolo delicato e fondamentale nella società.

È questa l’occasione per riflettere sulla necessità di investire sempre più in questo settore al fine di migliorare il benessere delle mamme e dei loro bambini e approfondire la conoscenza di questa branca della medicina.

Numerosi i passi in avanti compiuti in questo settore, ma tanto ancora può essere fatto per garantire quell’ambiente sereno e sicuro nel quale dispensare cure ostetriche qualificate.

Rivolgo inoltre la mia riconoscenza alle ostetriche della Basilicata che hanno operato in questi mesi tra le difficoltà legate alla pandemia e le emergenze che ne sono conseguite.

Un grazie speciale a loro e alle strutture sanitarie locali per aver accolto nei mesi scorsi una mamma in fuga dalla guerra e averla fatta sentire a “casa””.

È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

