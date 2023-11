Potenza: la Polizia di Stato scende in campo contro la violenza sulle donne. I dettagli

In vista della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, la Questura di Potenza, in collaborazione con l’Università degli Studi di Basilicata, ha organizzato, domani 23 novembre 2023, presso il Campus universitario di Macchia Romana, un’iniziativa nel solco della campagna permanente della Polizia di Stato contro la violenza di genere “Questo non è amore”.

Alle ore 10.30 il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari sarà presente allo stand della Polizia di Stato allestito all’interno del plesso universitario (edificio 3A sud).

Dalle ore 9.00 alle ore 13.00 lo stand sarà presidiato da personale della Polizia di Stato che distribuirà il materiale informativo realizzato dal Dipartimento della P.S. al fine di sensibilizzare sul tema della violenza di genere.