Potenza, arrestato un 63enne della provincia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri alle dipendenze della Compagnia di Potenza hanno arrestato in flagranza di reato un 63enne di Picerno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, la notte di sabato scorso, i Carabinieri della Stazione di Picerno, impegnati in uno specifico servizio di controllo del territorio predisposto anche per rafforzare l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato il 63enne nei pressi della sua abitazione il quale, alla vista dei militari dell’Arma, ha assunto un atteggiamento sospetto quasi come se non volesse farsi notare.

I militari dell’Arma hanno pertanto deciso di effettuare un controllo sulla sua persona e all’interno della sua abitazione dove hanno trovato poco più di 28 grammi di hashish, la somma contante di 165 €uro, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento.

A conclusione della perquisizione, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Potenza.

A seguito di convalida da parte del GIP del locale Tribunale, il 63enne è stato ristretto ai domiciliari presso la sua abitazione mentre lo stupefacente e il danaro contante sono stati sottoposti a sequestro.

Il procedimento penale è tuttora nella fase delle indagini preliminari e basato su imputazioni provvisorie, per cui vige il principio d’innocenza a carico dell’uomo fino ad intervenuta sentenza di condanna definitiva.

L’attività posta in essere dai Carabinieri della Stazione di Picerno rientra negli specifici servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, tesi a prevenire e reprimere la commissione di reati in generale e, nel caso specifico, quelli in materia di droga.