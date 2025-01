Potenza, la Regione sblocca la liquidazione TFR per questi ex dipendenti

Il segretario generale della Femca Cisl Basilicata Francesco Carella e il segretario di comparto Domenico Pellettieri rivolgono un ringraziamento a tutto il Consiglio regionale della Basilicata, con in testa il presidente Marcello Pittella, che nella seduta di ieri ha portato alla risoluzione dell’annosa vicenda relativa alla liquidazione del Tfr agli ex dipendenti del Consorzio industriale di Potenza, da tempo in liquidazione coatta amministrativa.

La Femca Cisl rivolge un plauso anche all’assessore alle Attività produttive Francesco Cupparo e al suo staff, che dice:

“Ringraziamo per il lavoro che tale dipartimento sta portando avanti, finalizzato al perfezionamento dell’atto finale che determinerà l’inserimento nel bilancio regionale, di prossima approvazione, delle poste di spesa necessarie per fare fronte alla liquidazione di tutte le restanti somme spettanti agli ex dipendenti del Consorzio, alcuni dei quali, seppur già in pensione da anni, non hanno ancora percepito il trattamento di fine rapporto”.

Carella e Pellettieri concludono:

“L’attenzione della politica regionale, finalmente coesa tra consiglieri di maggioranza e di minoranza, alle esigenze dei lavoratori per il riconoscimento di un loro diritto è un esempio di buona amministrazione e di lungimiranza che trascende i colori politici e mette al centro l’interesse dei cittadini”.