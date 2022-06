Potenza: le allieve di questa scuola presentano abiti disegnati, confezionati e indossati da loro! Bravissime alle nostre aspiranti stiliste

Tempo di scrutini e di esami per i giovani lucani; ma anche tempo per valorizzare quanto realizzato durante l’anno scolastico o l’intero percorso di studi.

E’ quanto accade all’IPSIA “G. Giorgi” di Potenza, che ha organizzato il giorno 8 giugno 2022 l’evento “Giorgi in passerella”.

L’Istituto, infatti, vanta un indirizzo di studi in ambito tessile e sartoriale di elevata qualità, tanto da aver moltiplicato le iscrizioni negli ultimi anni.

Sarà la passione del Dirigente Scolastico, Prof. Michele Carmine Nigro, per la scuola e i suoi allievi; saranno le docenti, estremamente preparate e competenti; sarà che al Giorgi ci si sente in famiglia per la cortesia e la disponibilità di tutto il personale; fatto sta che le allieve dell’indirizzo tessile e sartoriale hanno salutato l’anno scolastico 2021-2022 con un grande evento aperto a famiglie, amici e istituzioni, per presentare le loro creazioni: abiti disegnati, confezionati e indossati da loro, le giovani aspiranti stiliste lucane del “Giorgi” di Potenza.

Ed ecco sulla passerella un tripudio di colori, emozioni, stili, frutto della passione e del talento delle allieve, accompagnate dalla professionalità, passione e dedizione delle Professoresse.

La sfilata si è conclusa con una selezione di abiti green & smart realizzati dalle allieve talentuose che hanno preso parte al progetto “La Moda del futuro”, finanziato dal P.O. Basilicata FSE 2014/2020 – D.G.R. 611 del 21 luglio 2021/ Avviso pubblico “Il Laboratorio dei talenti”, sotto la guida delle Professoresse Vertuccio, Guida e Pappalardo e della stilista Maria Paola Buttiglione.

Il giorno 11 giugno 2022 l’IPSIA “G. Giorgi” di Potenza ha presentato, poi, la “prima” della miniserie web “IPSIA Covid-free”, realizzata nell’ambito dell’omonimo progetto, sempre finanziato dal P.O. Basilicata FSE 2014/2020 – D.G.R. 611 del 21 luglio 2021/ Avviso pubblico “Il Laboratorio dei talenti”.

Questa volta, sotto la guida del famoso trio “La Ricotta” e accompagnati dallo sceneggiatore Vincenzo Pacilio, dalla Professoressa D’Angelo e con la Direzione artistica di Giuseppe Mario Roberto Paternò, i ragazzi dell’indirizzo odontotecnico sono diventati sceneggiatori, produttori, registi e attori per sensibilizzare i giovani sui corretti comportamenti anti-Covid19.

Le n. 6 puntate della miniserie web verranno pubblicate sui canali social della scuola.

Poi toccherà agli allievi del MAT, che realizzeranno e brevetteranno un prototipo green & smart nell’ambito del progetto “La Città del Futuro” finanziato dal P.O. Basilicata FSE 2014/2020 – D.G.R. 611 del 21 luglio 2021/ Avviso pubblico “Il Laboratorio dei talenti”.

Ciascuno dei tre progetti prevede premi in denaro per gli allievi talentuosi che si sono distinti per impegno, partecipazione e motivazione.

Perché sono tanti gli studenti lucani che puntano, con passione e determinazione, sul loro futuro; e all’IPSIA “G. Giorgi” si costruisce il futuro bello e ricco di soddisfazioni che i giovani lucani meritano.a

