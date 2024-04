Potenza, le ragazze della PM Gruppo Macchia cercano il riscatto: in bocca al lupo

Dopo il ko interno contro il San Cassiano, la PM Gruppo Macchia Potenza cerca il riscatto sabato pomeriggio, ancora una volta sul terafex amico della palestra Caizzo di Potenza contro la Farmacia Matarrese Ostuni.

Il cammino delle rossoblù dopo tre giornate nel girone play-out è abbastanza positivo con 4 punti totalizzati.

Contro Ostuni arriva l’occasione per le ragazze di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna per risalire la classifica e cercare di ottenere punti pesanti per la permanenza della categoria.

Match non semplicissimo in virtù dei 6 punti raccolto dalla formazione ostunese e che è reduce dal facile 3-1 contro la cenerentola Nelly Barletta.

La PM Gruppo Macchia ha lavorato duramente sfruttando la pausa pasquale e la settimana ed è alla ricerca di punti vitali anche con il supporto e la spinta del pubblico amico, la speranza è di riuscire a fare una buona prova e cercare di portare in cassaforte l’intera posta in palio.

Appuntamento sabato 6 aprile alle 20 alla Palestra Caizzo di Potenza, gara che sarà diretta dai signori Zaccagnino e Acinapura.